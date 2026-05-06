Суд отказал истцам, требовавшим отмены эвтаназии животных в Красноярске

Красноярский краевой суд принял решение отказать в удовлетворении исков к законодательному собранию, губернатору и правительству региона. Истцы пытались оспорить положения закона, разрешающего эвтаназию собак.
С коллективными исками обратились в суд граждане, требующие отмены закона или внесения изменений в закон края, позволяющий умерщвлять бродячих собак, которых признали агрессивными.
В удовлетворении исков граждан решено отказать, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
В ноябре прошлого года депутаты краевого парламента приняли закон, вводящий понятие немотивированной агрессии у собак и позволяющий усыплять опасных или неизлечимо больных животных. Документ вступил в силу 1 января 2026 года.
Согласно новому закону, отловленных бродячих собак специалисты должны на месяц помещать в пункты временного содержания — на карантин. Если животных не имеет смысла вакцинировать, стерилизовать и маркировать (например, их признали носителями опасных инфекций или упомянутой агрессии), речь по закону может идти об усыплении.
Определять, насколько характерна для животного беспричинная злоба, должна специальная комиссия, в которую входят в числе прочих кинолог и ветеринар.