ФСБ задержала семь пособников спецслужб Украины в восьми регионах России

Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию сразу в восьми российских регионах и задержали семерых граждан, которые помогали украинским спецслужбам. Среди задержанных оказались как пособники, так и те, кто открыто пропагандировал террористические действия киевского режима. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что задержания прошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях. Силовики пресекли деятельность пяти непосредственных пособников и двух пропагандистов, поддерживающих действия ВСУ.
До этого стало известно о задержании в четырех российских городах четырех граждан РФ и одного иностранца. В ФСБ пояснили, что эти люди собирали данные о потенциальных целях для совершения диверсий.
Помимо этого, в ведомстве рассказали о задержаниях в Кингисеппе, Чите и Томске. Там под стражу взяли граждан России, которые оправдывали воздушные атаки дронов по российским территориям и призывали местных жителей к совершению терактов.