В Екатеринбурге беглецы из СИЗО получили восемь лет колонии

Осужденным за подготовку теракта в Екатеринбурге дали 7,5 и 8 лет колонии.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Суд назначил Ивану Корюкову и Александру Черепанову, сбежавшим в сентябре из СИЗО в Екатеринбурге, 7,5 и 8 лет колонии строгого режима соответственно, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда.

Осужденные за приготовление к теракту Корюков и Черепанов совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала 1 сентября 2025 года. Они содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Черепанова после побега задержали 8 сентября, Корюкова — спустя еще неделю. Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей. Им были предъявлены обвинения в побеге из-под стражи и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

«Суд постановил… Черепанову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы… Корюкову… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы… с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.

Окончательный приговор был вынесен с учетом ранее назначенного наказания за подготовку к теракту. За сам побег и хищение имущества оба получили по три года.

Кроме того, к Корюкову и Черепанову были поданы иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега. Объединенная пресс-служба судов свердловского региона 21 апреля сообщила, что суд взыскал с обоих по трем искам более 260 тысяч рублей, отметив, что в производстве находится еще 18 исков.

Корюков и Черепанов внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.