В Екатеринбурге беглецы из СИЗО получили восемь лет колонии

Осужденные за приготовление к теракту Корюков и Черепанов совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала 1 сентября 2025 года. Они содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Черепанова после побега задержали 8 сентября, Корюкова — спустя еще неделю. Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей. Им были предъявлены обвинения в побеге из-под стражи и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору.