В четырех российских городах задержаны подозреваемые в сборе данных для терактов

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани четверых россиян и одного иностранца. Их подозревают в сборе данных в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.