Тела четырех человек обнаружили в хостеле в Петербурге

Обстоятельства смерти постояльцев в Центральном районе установят следователи.

Источник: Комсомольская правда

4 мая в номере хостела на Загородном проспекте в Центральном районе обнаружили тела четырех человек. При этом признаков насильственной смерти на них не выявили. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

— Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами, — добавили в ведомстве.

Осмотрев место происшествия, следователи нашли неизвестное порошкообразное вещество и использованные шприцы. Более того, на трупах также зафиксировали следы от инъекций. Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в суд Петербурга передали дело о покушении на убийство художника Нельсона. Безработного обвинили в умышленном поджоге подвала на улице Полозова, двор которого в народе назвали именем Нельсона.

