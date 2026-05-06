Уголовное дело возбудили на водителя, сбившего насмерть девушку из клипа Navai

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя мотоцикла, который сбил актрису Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка, снимавшаяся в клипе на песню рэпера Navai, скончалась. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Москве.