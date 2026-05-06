Уголовное дело возбудили на водителя, сбившего насмерть девушку из клипа Navai

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя мотоцикла, который сбил актрису Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка, снимавшаяся в клипе на песню рэпера Navai, скончалась. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Москве.
— СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.
Мужчину задержали, теперь ему грозит до пяти лет колонии. ДТП произошло 5 мая во время мотосходки. Один из байкеров потерял управление над мотоциклом и сбил Добромилову.
Позднее в Сети появились кадры смертельного ДТП. «Вечерняя Москва» собрала подробности происшествия и рассказала, чем известна погибшая девушка.