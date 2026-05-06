Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Чебоксары выросло до 37

Количество раненых в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары выросло до 37. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии.

— В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь, — уточнили в ведомстве.

Вопрос оказания медицинской помощи после инцидента находится на особом контроле главы региона Олега Николаева.

5 мая также стало известно, что сотрудники Следственного комитета России будут расследовать произошедшее в Чебоксарах и Чебоксарском округе.

По словам губернатора республики, основной удар, который совершила армия Украины, пришелся по гражданской инфраструктуре.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
