ФСБ задержала семь агентов Киева в восьми регионах России

В ведомстве уточнили, что четверо граждан РФ и один иностранный гражданин, задержанные в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, собирали данные для подготовки диверсий. По заданию украинских кураторов они искали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуре и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Координация деятельности злоумышленников осуществлялась через мессенджер Telegram.