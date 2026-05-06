ФСБ задержала семь агентов Киева в восьми регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых пособников украинских спецслужб. Оперативные мероприятия прошли одновременно в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что четверо граждан РФ и один иностранный гражданин, задержанные в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, собирали данные для подготовки диверсий. По заданию украинских кураторов они искали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуре и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Координация деятельности злоумышленников осуществлялась через мессенджер Telegram.
Еще двое фигурантов занимались пропагандой террористической деятельности киевского режима.