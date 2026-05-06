Судебные приставы в Ростовской области изъяли у неплательщиков 44 машины

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли у неплательщиков 44 автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Машины были обнаружены в ходе специальных рейдовых мероприятий, при организации которых использовался аппаратно-программный комплекс «Кордон», позволяющий фиксировать нарушения в автоматическом режиме.
Рыночная стоимость арестованного транспорта составила более 39,3 млн рублей. Владельцы этих автомобилей имели непогашенные обязательства по исполнительным делам, связанным с взысканием имущества или денежных средств. В ряде случаев суммы долгов были особенно крупными.
Яркий пример — собственник микроавтобуса, за которым числилось 69 исполнительных производств на общую сумму 176 тыс. рублей. Как только его транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, должник оперативно погасил все задолженности, стремясь избежать окончательной потери автомобиля.