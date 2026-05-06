В одном из водоемов Прикамья утонул человек

Пришедшее кратковременное летнее тепло в Прикамье привлекло к воде любителей купания. Несоблюдение правил безопасности влечет трагические последстия.
ЧП произошло 6 мая в акватории пруда на территории деревни Китрюм Куединского муниципального округ. Из воды спасатели извлекли тело мужчины без признаков жизни.
В краевом МЧС сообщили, что место для купания было не оборудовано. Обстоятельства и причина гибели мужчины уточняются.
