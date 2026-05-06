Число пострадавших при атаке ВСУ на Чувашию выросло до 35

Число пострадавших в результате атаки на Чувашию выросло до 35, сообщил минздрав региона. Ранее было известно о 34 раненых.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — сказано в сообщении.

Еще два человека погибли, уточнили в ведомстве.

Чувашия подверглась ударам 5 мая: украинские военные задействовали крылатые ракеты и направили на регион не менее восьми беспилотников, сообщал СК. Было повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые дома и более двух десятков домовладений в Чебоксарах. В республике ввели режим ЧС регионального характера.