Число пострадавших при атаке ВСУ на Чувашию выросло до 35

«В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — сказано в сообщении.
Еще два человека погибли, уточнили в ведомстве.
Чувашия подверглась ударам 5 мая: украинские военные задействовали крылатые ракеты и направили на регион не менее восьми беспилотников, сообщал СК. Было повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые дома и более двух десятков домовладений в Чебоксарах. В республике ввели режим ЧС регионального характера.