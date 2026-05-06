На севере Красноярского края резко поднялся уровень воды в Енисее

6 мая в селе Ворогово Туруханского округа на реке Енисей начался густой ледоход — рост уровня воды за сутки составил 357 сантиметров. Специалисты МЧС Красноярского края уточнили, что на восемь часов утра уровень достиг 1011 сантиметров (опасная отметка — 1107 сантиметров).
Возможно затопление пониженных участков местности и приусадебных участков.
Паводковая обстановка находится на контроле регионального правительства и МЧС. Всего на территории края остаются затопленными 16 жилых домов, 198 приусадебных участка и 30 участков дорог. Мониторинг уровня воды продолжается.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.