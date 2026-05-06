В Новосибирске пропал 63-летний мужчина с татуировкой на руке

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 63-летний Анатолий Булдаков. С 23 апреля 2026 года его местонахождение неизвестно. На поиски отправились волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
Рост: 165 см.
Телосложение: худощавое.
Волосы: темно-русые с проседью.
Глаза: карие.
Предположительно, сибиряк был одет в:
Черную куртку.
Синюю футболку.
Черные штаны с белыми полосками.
Кроссовки.
Серую шапку.
Также волонтеры отметили, что у него есть татуировка на руке.
Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.