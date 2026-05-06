В Новосибирске пропал 63-летний мужчина с татуировкой на руке

С 23 апреля 2026 года его местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры.

Источник: ЛизаАлерт

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 63-летний Анатолий Булдаков. С 23 апреля 2026 года его местонахождение неизвестно. На поиски отправились волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего:

  • Рост: 165 см.

  • Телосложение: худощавое.

  • Волосы: темно-русые с проседью.

  • Глаза: карие.

Предположительно, сибиряк был одет в:

  • Черную куртку.

  • Синюю футболку.

  • Черные штаны с белыми полосками.

  • Кроссовки.

  • Серую шапку.

Также волонтеры отметили, что у него есть татуировка на руке.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.