В Бодайбинском районе мать и сын пострадали от взрыва самогонного аппарата

У электрического самогонного аппарата слетела трубка охлаждения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбинском районе мать и сын пострадали от взрыва самогонного аппарата. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Приангарья, двухквартирный жилой дом загорелся в поселке Мамакан 5 мая.

— Спасатели обнаружили внутри здания 42-летнюю женщину и ее 14-летнего ребенка. Они получили ожоги и были доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из смесителя пошли спиртовые пары. ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь затронул площадь в два квадратных метра. Его потушили 4 сотрудника МЧС с помощью двух автоцистерн. Пожар начался из-за того, что у электрического самогонного аппарата слетела трубка охлаждения. Из смесителя пошли спиртовые пары. При отключении аппарата от сети возникла искра, которая и подожгла их.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что качели проломили череп шестилетнему мальчику в Усолье-Сибирском. Перед транспортировкой в Иркутск мальчика ввели в искусственную кому, чтобы он не пострадал в дороге.

