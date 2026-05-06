Автомобилист пострадал в ДТП с мотоциклом на проспекте Гагарина

Вчера, 5 мая, в Нижнем Новгороде в ДТП с мотоциклом пострадали два водителя. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Вечером, примерно в 20:30, на проспекте Гагарина в районе дома № 122 произошла серьезная авария. 37-летний мужчина за рулем автомобиля Honda, поворачивая налево на зеленый свет, не уступил дорогу 47-летнему водителю мотоцикла Kawasaki. В результате чего произошло столкновение.
В ДТП пострадали оба водителя. С полученными травмами их доставили в больницу им. Семашко.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пьяный водитель сбил двух пешеходов в Нижнем Новгороде.