Водитель иномарки погиб после полицейской погони в Новосибирске

Все началось с того, что жители сообщили в полицию о нетрезвом водителе за рулем автомобиля «Мазда». Он ехал по дорогам в центре города. Эту информацию сразу передали дежурным экипажам. Один из нарядов заметил подходящую иномарку на улице Кирова в Октябрьском районе. Водитель увидел патрульных, нарушил правила и попытался уехать в сторону Октябрьского моста по улице Восход.