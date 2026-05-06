Петарда взорвалась в руке у школьника из Воронежской области

В Воронежской области петарда взорвалась в руке у 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 5 мая.
По данным следствия, инцидент произошёл в воскресенье, 3 мая, в селе Новая Усмань. Подросток обнаружил петарду на детской площадке. После этого он принёс находку домой. Петарда сдетонировала от неосторожных манипуляций, и мальчик получил серьёзные травмы пальцев правой руки. Пострадавшего госпитализировали.
По факту происшествия следователями СК возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства инцидента. Они уже провели осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую, взрывотехническую и химическую экспертизы. Кроме того, следователями СК допрашиваются свидетели.