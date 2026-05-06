Петарда взорвалась в руке у школьника из Воронежской области

По данным следствия, инцидент произошёл в воскресенье, 3 мая, в селе Новая Усмань. Подросток обнаружил петарду на детской площадке. После этого он принёс находку домой. Петарда сдетонировала от неосторожных манипуляций, и мальчик получил серьёзные травмы пальцев правой руки. Пострадавшего госпитализировали.