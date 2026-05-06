В Омской области разбился легкомоторный самолёт

Трагедия произошла в Азовском районе.

Источник: Om1 Омск

В Омской области разбился легкомоторный самолёт. Инцидент произошёл сегодня около 13 часов рядом с деревней Кошкарёво в Азовском немецком национальном районе.

По предварительным данным, воздушное судно «Аэропракт-22», принадлежащее компании «Авиабаза», упало при выполнении авиационных работ. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

На место выехал исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов.

Омская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. По данным телеграм-канала «112», в катастрофе погибли два человека.