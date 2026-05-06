ВСУ атаковали администрацию Энергодара после объявленного Киевом «перемирия»

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Украинские войска вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку после начала объявленного Киевом «перемирия». Запорожская АЭС атакам не подвергалась, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: Reuters

«Атаки по городу продолжаются. Снова были удары по администрации и по жилой застройке. По станции атак не было. Контролируем ситуацию», — сказала Яшина.

Украина в ответ на перемирие, вводимое Россией на период 8—9 мая, объявила о режиме тишины, который должен был начать действовать в 00:00 мск 6 мая. 5 мая здание администрации Энергодара подверглось атаке не менее 15 FPV-дронов ВСУ на оптоволокне, большую часть сбили, сообщал мэр атомграда Максим Пухов. В результате налета беспилотников на город пострадала одна женщина.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
