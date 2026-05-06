Погибшие в Омской области пилоты искали пожары

Самолет отправился на задание, но разбился.

Источник: Reuters

«СуперОмску» стали известны некоторые обстоятельства крушения легкомоторного самолета, разбившегося в Азовском районе в среду, 6 мая 2026 года. «СуперОмск» уже сообщал, два члена экипажа погибли.

По данным «СуперОмска», воздушное судно принадлежит компании ООО «Авиабаза».

Как обратил внимание «СуперОмск», в 2026 году упомянутая компания выиграла тендеры на «Выполнение авиационных работ на самолете с целью обнаружения и осмотра лесных пожаров» на общую сумму около 60 млн рублей. Судя по всему, самолет поднялся в воздух 6 мая во время пожароопасного сезона с целью поиска природных возгораний.

Отметим, это не единственный инцидент за последнее время. Так, 23 апреля 2026 года в районе деревни Малокулачье совершил аварийную посадку одномоторный самолет Texan Clev-1 другой компании. Тогда обошлось без пострадавших.