При крушении самолета в Омской области погибли два человека

В Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Жертвами авиационного инцидента стали два человека, подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Да, погибло два человека», — заявил представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно разбилось вблизи деревни Кошкарево, расположенной в Азовском немецком национальном районе Омской области. В момент катастрофы самолет выполнял авиационные работы.