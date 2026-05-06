При крушении самолета в Омской области погибли два человека

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Жертвами авиационного инцидента стали два человека, подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Да, погибло два человека», — заявил представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно разбилось вблизи деревни Кошкарево, расположенной в Азовском немецком национальном районе Омской области. В момент катастрофы самолет выполнял авиационные работы.