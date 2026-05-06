В Братске перед судом предстанет владелец кафе, в котором отравились 13 человек

Из-за нарушений норм ингредиенты для шаурмы оказались заражены сальмонеллой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске будут судить 33-летнего владельца кафе, в котором отравились 13 человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в павильоне быстрого питания на улице Рябикова нарушались правила гигиены и дезинфекции. В результате ингредиенты для шаурмы оказались заражены бактерией.

— 19 и 20 мая 2025 года за медицинской помощью обратились сразу 13 жителей, включая четверых детей. У всех диагностирован сальмонеллёз, — пояснили в пресс-службе СК.

Предприниматель признал свою вину и закрыл заведение. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь дело направлено в городской суд. Теперь мужчине грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на до двух лет.