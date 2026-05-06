Бизнесмена оштрафовали за нелегальную водку и сигареты под Волгоградом

Суд конфисковал помещение, где хранили контрафакт на миллионы рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области вынесли приговор предпринимателю, который торговал немаркированным алкоголем и табаком. Мужчина получил крупный штраф, а его помещение конфисковали в доход государства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Бизнесмен в период с июня 2023 года по август 2025 года активно занимался незаконным оборотом. Он приобретал немаркированную алкогольную и табачную продукцию у неизвестных лиц. Хранение товара осуществлялось в его салоне красоты, в арендованных торговых помещениях и даже в гаражных боксах. После этого Михаил П. продавал нелегальные сигареты прямо в салоне красоты, а алкоголь без маркировки реализовывал через мебельные магазины, которые он также арендовал.

Правоохранительные органы изъяли весь контрафактный товар. Общая стоимость немаркированной продукции составила внушительную сумму — 2,9 миллиона рубля.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал его на 2,1 миллиона рублей. Кроме того, в доход государства конфисковали нежилое помещение, которое принадлежало осужденному.