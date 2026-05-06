Бизнесмена оштрафовали за нелегальную водку и сигареты под Волгоградом

Бизнесмен в период с июня 2023 года по август 2025 года активно занимался незаконным оборотом. Он приобретал немаркированную алкогольную и табачную продукцию у неизвестных лиц. Хранение товара осуществлялось в его салоне красоты, в арендованных торговых помещениях и даже в гаражных боксах. После этого Михаил П. продавал нелегальные сигареты прямо в салоне красоты, а алкоголь без маркировки реализовывал через мебельные магазины, которые он также арендовал.