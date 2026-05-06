Более 250 гектаров леса горит в Польше вблизи границы с Беларусью

Для борьбы с «верхним» лесным пожаром на востоке Польши задействованы значительные силы пожарных, спецтехника, а также вертолеты.

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотни польских пожарных борются с крупным лесным возгоранием на востоке Польши, сообщают местные СМИ.

Так называемый «верхний пожар», когда горят верхушки деревьев, охватил лесные угодья возле города Козаки в Люблинском воеводстве.

«Пожар распространяется на площади до 250 гектаров. Значительные силы пожарных остаются на месте. Благодаря их усилиям распространение огня удается сдерживать», — сообщила местная радиостанция RMF24.

Ситуация с пожаром осложнена тем, что огонь идет не по земле, а быстро распространяется по верхушкам деревьев. Кроме этого, из-за пожара доступ к району осложнен, в воздух была поднята авиация — вертолеты.

Из-за угрозы еще большего распространения огня к тушению лесного пожара подключились военные, полиция, солдаты Сил теробороны Польши.

Оперативный штаб, который занимается тушением и ликвидацией пожара, возглавил вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что солдаты уже начали проводить разведку, чтобы определить тактику взаимодействия с пожарными, которые работают на месте происшествия.

Польские спасатели отмечают, что сухая и жаркая погода может осложнить борьбу с пожаром, кроме этого, прогнозируется изменение направления ветра.