Идёт на колбасу. Эксперт Захаров сказал, как выжить при встрече с медведем

Медведи вышли из спячки и всё чаще попадаются на глаза туристам и посетителям национальных и природных парков, лесов. Президент краевой федерации альпинизма и легендарный столбист Николай Захаров объяснил krsk.aif.ru, чем опасен косолапый после зимней спячки и как вести себя, чтобы случайная встреча на тропе не стала последней.
Звери уже рядом.
Николай Захаров предупреждает: отсутствие хищника в поле зрения ещё не означает, что его нет поблизости. Хозяин тайги скрытен и следит за каждым шагом человека.
«Да, медведи проснулись ещё месяц назад. Конечно, они везде есть, рядом с нами живут. Когда мы идём по лесу, не видим зверя. А он нас видит. Хищник всегда за нами наблюдает. И вообще это же ночное животное, он охотится ночью. Когда мы идём по лесу, разговариваем, ему всё слышно, всё видно», — говорит эксперт.
По словам эксперта, целенаправленно на людей косолапый не охотится — основу его рациона составляют растения и мелкая живность.
«Как правило, на человека он не охотится. И вообще зверь всеядный. Питается кореньями разными, ест шишки кедровые, ягоду, грибы. В основном, если ест живность, то мелкую. Марал, коза может попасться, их с удовольствием съест. На человека же, в принципе, не охотится. И вообще людей боится», — объясняет Захаров.
Главная угроза — самка с потомством.
Если матёрый одиночка предпочитает убраться подальше, то лохматая мать, защищающая потомство, превращается в противника.
«Единственное, что действительно опасно — медведица с маленькими медвежатами. Она их защищает. Малыши любопытные, они бегут к человеку. Так часто бывает. А раз они подходят близко, мать может пойти на человека, чтобы защитить потомство», — предупреждает эксперт.
Поэтому встречу с семейством Захаров называет самой рискованной из всех возможных.
Уроки, написанные кровью.
Эксперт припомнил несколько происшествий, которые едва не стоили жизни людям. Одно из них — трагедия на красноярских Диких Столбах со спасателями.
«Два работника МЧС искали человека, шли в темноте. Напоролись на зверя, и вместо того, чтобы просто уйти в сторону, начали его пугать. А у него близко где-то, как потом выяснилось, был заваленный марал. А это его добыча, он её охранял. И когда люди начали пугать, он напал. Ударил одного, ударил другого. Они живы остались, но пострадали сильно», — рассказал Захаров.
Ещё один случай закончился летальным исходом для хищника.
«Старый медведь, совсем старый, у него даже зубов не было. Голодный, не мог уже и животное поймать и питаться, пошёл на инспектора. на инспектора охраны нацпарка. Тот был с винтовкой и застрелил его, потому что он прямо нападал уже конкретно. В этом случае разрешается стрелять», — вспомнил эксперт.
Запомнился Захарову и курьёзный, но поучительный эпизод с туристом, пожалевшим рюкзак.
«Был случай, когда по горной тайге мужчина шёл, с собой у него была еды пахучая. Вышел зверь навстречу, подошёл и рюкзак с него содрал. А мужик схватился за сумку и тащит к себе, кричит: “Отдай рюкзак, не бери”. Косолапый взял и огрел по башке! Живой остался, слава богу. Надо уж в таких случаях отдавать съестное без раздумий. Жизнь дороже!» — делится столбист.
Самого Николая Николаевича жизнь сталкивала нос к носу с хищником, однако хладнокровие помогло разойтись без последствий: «В районе скал была густая чаща, молодой ельник. Двигались группой. На нас — медведь прямо из-за поворота, шёл по тропе навстречу. Мы остановились, встали, смотрим. Потом я тихо говорю: “Мишка, уходи”. Тот и ушёл».
Что манит косолапого.
Главный раздражитель для острого нюха косолапого — съестное. Хищник чует провизию за сотни метров и способен расправиться даже с, казалась бы, самой прочной металлической упаковкой.
«Колбасу почует сразу, если у вас в рюкзаке лежит. То, что имеет сильный запах — мясо, колбаса — лучше не брать. Особенно этот зверь любит сгущёнку. Лапами берёт, сжимает. Тушёнку точно так же раздавливает. У нас в походе как-то в ящике лежала банка тушёнки, металлическая, с толстой фольгой. Пришли и глазам не верим. Эта банка разодрана, расправлена ровненько в лист железа. Зубьями развернул, настолько сильный, и даже вылизал содержимое до капли», — прежупреждает эксперт.
Захаров настоятельно рекомендует упаковывать провиант так, чтобы не дразнить четвероногого хозяина леса.
«Я рекомендую брать всё, но упаковывать так, чтоб запаха не было, в вакуум. Даже хлеб, сыр — он это всё тоже съест. Но лучше чтобы запаха не шло от еды. Нюх у него намного сильнее, чем у человека. То, что мы не чуем, он чует в тысячу раз сильнее», — советует Захаров.
Как выжить при встрече.
Эксперт выстроил чёткий алгоритм безопасного поведения на территориях, где властвует дикий зверь.
Первое правило. Прежде всего, не красться бесшумно.
«Когда идёте по тропе, не надо тихо идти, чтобы медведь якобы не услышал. Всё равно услышит. Лучше шуметь. Разговаривать громко между собой. Услышит и уйдёт, потому что ему это ни к чему. Если видит, что несколько человек, на пути у них не встает. Мы обычно во время походов громко разговариваем между собой», — предупреждает столбист.
Второе правило: надёжнее ходить компанией, а не в одиночку.
«Ходить надо несколько человек. Косолапый боится, когда идёт группа. Крайне редко нападает, случаев таких, по-моему, нет, чтобы он напал», — объяснил Захаров.
Третье правило: ночные прогулки лучше исключить.
«Ночью как раз он охотится. Никого не боится! А у нас-то бесстрашные походники по ночам ходят, рассвет в тайге встречают. Но это очень опасно», — замечает эксперт.
Четвертое правило: при внезапном столкновении с хищником ни в коем случае не надо бежать.
«Надо просто потихонечку уходить в сторону. Бегущий человек — это однозначно воспринимается медведем как добыча. Лучше пятиться, разговаривая спокойно. Так считают все, кто знает законы тайги», — прзывает помнить Захаров.
И пятое правило: ни в коем случае не буравить хищника взглядом.
«В глаза нельзя смотреть. Это примерно так же, как два мужика: если смотрят в глаза пристально, это нападение считается, агрессия. Для зверя то же самое», — говорит эксперт.
Впрочем, Николай Захаров трезво оценивает человеческую реакцию в критический момент: «Можно советовать много. На самом деле, когда встретишь медведя, всё это забываешь. Теорию знают, а навыка нет».
Напомним, ранее эксперт уверил, что к делу пропавшего на Красноярских Столбах 9 марта 2026 бывшего спецназовца Виктора Потаенкова хищник непричастен.
На волне резонансного исчезновения мужчины звучали предположения о нападении зверя, но Николай Захаров с ходу их опроверг.
«Даже если зверь напал, не дай бог, — следы будут. А тут вообще ничего. Ни одежды, ни вещей», — объяснил альпинист.
Так что голодные после спячки звери по-прежнему просто живут своей жизнью, а человеку остаётся уважать их территорию и не пренебрегать строгими важными правилами. Как подчёркивает эксперт, именно от этого зависит, вернётесь ли вы с прогулки по дикой тайге и горам и скалам невредимым.