В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погибли два человека

БЕЛГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском округе в городе Шебекине в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина. В районе села Дмитриевка после детонации дрона 14-летняя девочка была доставлена бригадой скорой в детскую областную клиническую больницу. При проведении обследований диагнозы не подтвердились, девочка отпущена домой. От атак беспилотников в Шебекине повреждены многоквартирный дом, административное здание, частное домовладение и легковой автомобиль, в поселке Маслова Пристань — легковой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в поселке Поляна — легковой автомобиль, в селе Пристень — трактор, в поселке Батрацкая Дача — частный дом, в селе Дмитриевка — легковой автомобиль, в селе Максимовка — объект инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В Белгороде в результате атак беспилотников пострадали пять мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок. Мальчик проходит лечение в детской областной клинической больнице, женщина — в городской больнице № 2 Белгорода, трое мужчин после оказания помощи в областной клинической больнице отпущены домой на амбулаторное лечение. В городе от атак БПЛА повреждены остекление 12 квартир в 2 домах, 3 коммерческих и 2 социальных объекта, инфраструктурный объект и 51 автомобиль. В Белгородском округе от ударов беспилотников повреждены складское здание, частные дома, коммерческий объект, легковой автомобиль.

В Ракитянском округе от удара FPV-дрона по трактору погиб мужчина. От атак БПЛА повреждены тракторы, легковые автомобили. В Грайворонском округе вследствие атак дронов повреждены частные дома, легковой автомобиль, помещение на территории сельхозпредприятия, также в результате прилета снаряда повреждена линия электропередачи. В Краснояружском округе от атак FPV-дронов повреждены трактор, легковые автомобили, надворные постройки, в Валуйском — два частных дома.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше