Лидера банды лжесотрудников ФСБ осудили в Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование и начались суды над членами преступной группы, совершавшей разбои и кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону совместно с коллегами из областного УФСБ.
Следствие установило, что в 2023 году неоднократно судимый житель Дзержинска организовал банду для слежки за обеспеченными гражданами. Под видом силовиков злоумышленники ворвались в частный дом, где под угрозой насилия отобрали у потерпевшего 2 миллиона рублей, ключи от недвижимости и личное имущество. Позже преступники обчистили загородный дом жертвы, вывезя технику и мебель на 1,2 миллиона рублей.
Деятельность группы пресекли сотрудники ГАИ при попытке очередного ограбления гаражных боксов. Главарю банды уже вынесен приговор — 9 лет колонии строгого режима. Уголовные дела остальных участников переданы в суд для рассмотрения по существу.
