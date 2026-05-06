Лидера банды лжесотрудников ФСБ осудили в Нижегородской области

Следствие установило, что в 2023 году неоднократно судимый житель Дзержинска организовал банду для слежки за обеспеченными гражданами. Под видом силовиков злоумышленники ворвались в частный дом, где под угрозой насилия отобрали у потерпевшего 2 миллиона рублей, ключи от недвижимости и личное имущество. Позже преступники обчистили загородный дом жертвы, вывезя технику и мебель на 1,2 миллиона рублей.