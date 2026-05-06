Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидера банды лжесотрудников ФСБ осудили в Нижегородской области

Преступники похитили миллионы рублей и имущество, используя слежку и поддельные удостоверения для запугивания своих жертв.

В Нижегородской области завершено расследование и начались суды над членами преступной группы, совершавшей разбои и кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону совместно с коллегами из областного УФСБ.

Следствие установило, что в 2023 году неоднократно судимый житель Дзержинска организовал банду для слежки за обеспеченными гражданами. Под видом силовиков злоумышленники ворвались в частный дом, где под угрозой насилия отобрали у потерпевшего 2 миллиона рублей, ключи от недвижимости и личное имущество. Позже преступники обчистили загородный дом жертвы, вывезя технику и мебель на 1,2 миллиона рублей.

Деятельность группы пресекли сотрудники ГАИ при попытке очередного ограбления гаражных боксов. Главарю банды уже вынесен приговор — 9 лет колонии строгого режима. Уголовные дела остальных участников переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее подпольную «ферму» сим-боксов мошенников накрыли в Нижнем Новгороде.