В Ижевске осудят руководителя и менеджера стройфирмы за хищение у 75 клиентов 146 млн рублей

Криминальная схема действовала с апреля 2023 по январь 2025 года и была вскрыта оперативниками Управления экономической безопасности совместно с коллегами из Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртской Республике. Бизнесмен заключал с гражданами договоры на строительство малоэтажных домов в Удмуртии и Татарстане, принимая от клиентов платежи в размере от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства компания либо не выполнила вовсе, либо ограничилась лишь частичным возведением зданий.