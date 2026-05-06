В Ижевске осудят руководителя и менеджера стройфирмы за хищение у 75 клиентов 146 млн рублей

В Ижевске предъявили обвинение фигурантам дела о масштабном мошенничестве при постройке жилья. Перед судом предстанут 37-летний руководитель строительной компании и его 26-летний менеджер, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Криминальная схема действовала с апреля 2023 по январь 2025 года и была вскрыта оперативниками Управления экономической безопасности совместно с коллегами из Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртской Республике. Бизнесмен заключал с гражданами договоры на строительство малоэтажных домов в Удмуртии и Татарстане, принимая от клиентов платежи в размере от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства компания либо не выполнила вовсе, либо ограничилась лишь частичным возведением зданий.
Потерпевшими по делу признаны 75 человек, а недостроенными остались 58 объектов. Полученные от клиентов 146 млн рублей фигуранты потратили на личные нужды.
Насчитывающее 143 тома уголовное дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Ижевска.