В Ижевске осудят руководителя и менеджера стройфирмы за хищение у 75 клиентов 146 млн рублей

Управление экономической безопасности МВД по Удмуртии раскрыло схему мошенничества при строительстве жилья. Фигуранты дела обвиняются в том, что с апреля 2023 по январь 2025 года брали деньги у клиентов на возведение домов, но тратили их на личные нужды.

В Ижевске предъявили обвинение фигурантам дела о масштабном мошенничестве при постройке жилья. Перед судом предстанут 37-летний руководитель строительной компании и его 26-летний менеджер, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Криминальная схема действовала с апреля 2023 по январь 2025 года и была вскрыта оперативниками Управления экономической безопасности совместно с коллегами из Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртской Республике. Бизнесмен заключал с гражданами договоры на строительство малоэтажных домов в Удмуртии и Татарстане, принимая от клиентов платежи в размере от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства компания либо не выполнила вовсе, либо ограничилась лишь частичным возведением зданий.

Потерпевшими по делу признаны 75 человек, а недостроенными остались 58 объектов. Полученные от клиентов 146 млн рублей фигуранты потратили на личные нужды.

Насчитывающее 143 тома уголовное дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Ижевска.