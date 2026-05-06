В Челябинске полковник МЧС получил срок за использование подчинённых для строительства дома

Офицер два года, не желая тратить деньги на строительство для себя жилого дома, использовал для возведения строения подчинённых, снимая их со службы. Приговор — шесть лет колонии общего режима с лишением звания полковника Приговор может быть обжалован, сообщает Челябинский гарнизонный военный суд.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше