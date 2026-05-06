В Ленобласти и еще шести регионах задержали пособников террористов

Сотрудники ФСБ России задержали семь человек, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мероприятия прошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Рязанской, Томской и Ленинградской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.