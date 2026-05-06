Нелегальных мигрантов задержали на стройке в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
На стройке по улице Кондратенко незаконно трудились 20 граждан Узбекистана и Таджикистана. Полицейские составили в отношении иностранцев административные протоколы.
Кроме того, известно, что девять иностранцев нарушили режим пребывания на территории РФ. Мигрантов привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.
«В ближайшее время правонарушители будут выдворены за пределы страны», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.