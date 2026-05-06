Короткое замыкание уничтожило дом и автомобиль в селе Лазо

В селе Лазо Дальнереченского городского округа произошел пожар, полностью уничтоживший двухквартирный частный дом и припаркованный рядом легковой автомобиль. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которое привело к стремительному распространению огня.
Как выяснилось, хозяин жилья в момент начала пожара находился в соседнем доме и заметил дым, идущий с его веранды, только через окно. Мужчина немедленно вернулся на место и попытался потушить огонь своими силами, однако справиться со стихией не удалось — тогда он попросил соседей вызвать пожарных. К прибытию расчетов пламя уже охватило значительную часть строения.
В МЧС напомнили, что регулярная проверка состояния электропроводки и своевременная замена изношенного оборудования помогают предотвратить подобные происшествия.
