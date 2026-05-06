Появились фото с места падения легкомоторного самолета под Омском

Воздушное судно разбилось в Азовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 6 мая, в Азовском районе разбился самолет «Аэропракт-22».

Сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, о чем мы уже писали.

Ведомство также предоставило КП-Омск фото с места падения. По нему видно, что судно разбилось на мелкие части.

Инцидент произошел около 13:00. Самолет эксплуатировался ООО «Авиабаза».

Прокуратура начала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Интересно, что одновременно в Омском районе сегодня же ввели запрет на полеты гражданской авиации, но он не касается авиарейсов, летящих в Омский аэропорт имени Карбышева и из него.