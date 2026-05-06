В Омской области десятки школьников отравились газом

«Сегодня в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа. Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего. На месте по моему поручению работает глава района Евгений Николаевич Лысаков», — написал глава региона.