В Омской области десятки школьников отравились газом

В Таре около 40 школьников отравились газом во время занятий. Детей госпитализировали в районную больницу с отравлением лёгкой степени, сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, утечка произошла во время работ на газопроводе недалеко от школы № 3. Запах газа распространился от котельной к отдельному корпусу школы, где в этот момент проходил урок технологии. Плохо стало ученикам 5-х и 6-х классов в возрасте 11−12 лет.
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Сегодня в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа. Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего. На месте по моему поручению работает глава района Евгений Николаевич Лысаков», — написал глава региона.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.