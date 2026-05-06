14 детей и педагог пострадали при утечке газа в Омской области

В городе Таре Омской области произошла утечка природного газа в ходе ремонтных работ на газопроводе. Инцидент случился рядом с «ИТ-клубом» на базе школы № 3, где в это время на экскурсии находились дети. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Глава региона рассказал, что педагоги и сотрудники учреждения оперативно эвакуировали детей в безопасное место. По факту случившегося назначена проверка, на месте работает глава Тарского района Евгений Лысаков.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру Омской области уточняет: в числе обратившихся за медицинской помощью 14 детей и один педагог. Старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова сообщила, что семерых несовершеннолетних уже отпустили домой после осмотра врачами. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.