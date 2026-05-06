Первый лесной пожар зафиксировали в Нижегородской области в 2026 году

В целом, в Приволжском федеральном округе с начала текущего года зафиксировано 27 лесных пожаров, которые охватили территорию в 274,45 гектара. Самые масштабные случаи возгораний в лесах отмечены в Оренбургской области, где общая площадь, пройденная огнем, достигла 191,5 гектара.