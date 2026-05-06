Первый лесной пожар зафиксировали в Нижегородской области в 2026 году

На территории Нижегородской области с начала 2026 года зарегистрирован первый случай возгорания в лесу. По данным сводки от 5 мая, опубликованной ФБУ «Авиалесоохрана», площадь пожара составила всего 0,03 гектара.

В целом, в Приволжском федеральном округе с начала текущего года зафиксировано 27 лесных пожаров, которые охватили территорию в 274,45 гектара. Самые масштабные случаи возгораний в лесах отмечены в Оренбургской области, где общая площадь, пройденная огнем, достигла 191,5 гектара.

Ранее 3-й класс пожароопасности был введён в части Нижегородской области.