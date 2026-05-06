Сигнал бедствия над Казахстаном: что произошло в швейцарском самолете

Как пишет Tages anzeiger, оказалось, что второму пилоту Airbus A350 стало плохо. Генеральный директор Swiss Йенс Фелингер рассказал, что на борту самолета находились 227 пассажиров и 14 членов экипажа. В их числе были три врача, которые смогли оказать медицинскую помощь пилоту. Затем экипаж, действуя по рекомендации врачей, принял решение сменить маршрут полета на Алматы, чтобы пилоту могли оперативно оказать необходимую помощь.