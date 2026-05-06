В Новосибирской области осудили двух человек за пропаганду терроризма

Двух жителей Новосибирской области осудили за госизмену и пропаганду терроризма.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 6 мая — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 13 и 16 годам лишения свободы двоих жителей Новосибирской области по делу о государственной измене и пропаганде терроризма, сообщило УФСБ по региону.

«Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал… молодых граждан виновными в совершении государственной измены и пропаганде терроризма, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 и 16 лет, из которых первые три года им предстоит отбывать наказание в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое жителей села Криводановка в 2023 году организовали проведение пропагандистских акций по заданию запрещенной на территории России украинской террористической организации «Легион “Свобода России”* и отсылали их представителям отчеты. Их деятельность в январе 2025 года пресекли сотрудники УФСБ.

«В общественных местах на территории Новосибирской области они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити, пропагандирующими террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования, с его атрибутикой и ссылками на информационные ресурсы террористической структуры», — сообщает ведомство.

В отношении фигурантов расследовались уголовные дела по части 1 статьи 205.2, статье 275 УК России (пропаганда терроризма и государственная измена, оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ). Приговор пока не вступил в силу.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.