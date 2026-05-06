О новой схеме мошенников с поиском пропавших участников СВО предупредили воронежцев

Преступники создают фейковые уведомления о «переносе» поиска и крадут аккаунты через ботов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о зафиксированной новой схеме мошенничества, бьющей по родственникам и друзьям пропавших участников СВО. Об этом рассказывает «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники находят Telegram-чаты, где волонтеры и семьи разыскивают потерявшихся бойцов. Публикуют пост с тревожной формулировкой: «Канал поиска переносится — переходите по ссылке». Ссылка ведет не в новый чат, а к боту-двойнику, который просит номер телефона и код из SMS. Жертва вводит данные — и теряет контроль над своим аккаунтом.

Дальше украденный профиль может использоваться для вымогательства денег у контактов жертвы или для сбора разведданных.

В чатах по поиску пропавших люди выкладывают максимально личную информацию: фотографии, геолокации, время и маршруты перемещений, служебные данные. Мошенники получают доступ не просто к аккаунту — к целому досье на семью и бойца. Там преступники не только взламывают, но и просто втираются в доверие, предлагая фиктивную помощь, ускорение выплаты или якобы проверку статуса.