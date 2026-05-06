Уголовное дело возбудили из-за истязаний в красноярском детсаду

На записи видно, как сотрудница одного из городских детских садов применяет к воспитанникам физическую силу и ведёт себя недопустимо. Дело квалифицировано по статье 117 УК РФ за истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетних и лица, находящегося в беспомощном состоянии.