Уголовное дело возбудили из-за истязаний в красноярском детсаду

Следственный отдел по Советскому району Красноярска возбудил уголовное дело по статье «Истязание» после публикации видеосюжета о грубом обращении воспитателя с детьми. Кадры были выявлены в ходе мониторинга интернета.
На записи видно, как сотрудница одного из городских детских садов применяет к воспитанникам физическую силу и ведёт себя недопустимо. Дело квалифицировано по статье 117 УК РФ за истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетних и лица, находящегося в беспомощном состоянии.
Сейчас следователи выполняют комплекс необходимых действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.