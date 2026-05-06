ЧП на «Хоргосе»: пожар уничтожил 17 казахстанских фур

Видео с места происшествия появились в соцсетях. Указывается, что на «Хоргосе» горели фуры. В ДЧС области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 4 мая 2026 года на приграничной территории со стороны Китая произошел пожар.
«При этом на пульты экстренных служб “101” и “112” сообщения не поступали, поскольку данная территория относится к КНР», — отметили в пресс-службе ведомства.
В акимате Панфиловского района паблику taldykorganec_kolesa пояснили, что возгорание произошло на стороне Китая. По официальным данным, в результате пожара сгорели 17 казахстанских фур. Все разбирательства будут проходить на китайской стороне.
«Со своей стороны заявляем: водителей и владельцев сгоревших фур мы не оставим — окажем юридическую и посильную помощь», — отметили в акимате. Внимание! Присутствует ненормативная лексика!