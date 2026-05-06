Бывшего акима нашли мертвым в Актюбинской области

В акимате Актюбинской области пояснили, что вчера Куанышбек Серикжанов уволился с должности на основании поданного им заявления. В ДП региона сообщили, что по факту гибели мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.
По информации с официального сайта аппарата акима Кенкиякского сельского округа, Куанышбек Серикжанов родился 20 февраля 1983 года в Актобе.
Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности специалиста отдела кредитования в Актюбинском филиале АО «Туран Алем Банк». Позже работал в других финансовых институтах. С 2014 года — на государственной службе.
С 15 октября 2023 года занял пост акима Кенкиякского сельского округа.