В Воронежской области неизвестные украли детали с локомотива на 115265 рублей

Полиция возбудила уголовное дело по материалам прокурорской проверки.

Источник: Комсомольская правда

Проверка транспортной прокуратуры в Лисках выявила отсутствие на одном из локомотивов находившимся в ремонте, отсутствие необходимых деталей и оборудования. Целью проверки было соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также ремонт и техническое обслуживание локомотивов в сервисном локомотивном депо Лиски филиала Южный ООО «ЛокоТехСервис», сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».

Прокуратура установила, что с локомотива ВЛ80С № 460/1127, который принадлежит ОАО «РЖД», пропали комплектующие на сумму 115265 рублей 02 копейки.

По материалам прокурорской проверки в полиции возбудили уголовное дело по статье кража. В настоящее время расследование продолжается.