Мэру Уфы смягчили меру пресечения

Ранее градоначальника Советский райсуд отправил в СИЗО до 11 июля. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «превышение должностных полномочий». В отношении замначальника УЗИО Рушата Фазлиахметова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 июля. Также Советский районный суд удовлетворил ещё одно ходатайство следствия и избрал запрет определённых действий до 11 июля для директора санатория «Радуга» Алексея Силина.