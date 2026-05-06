Мэру Уфы смягчили меру пресечения

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева отправили под домашний арест почти на два месяца. Как пояснили в объединенной пресс-службе судов РБ, с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В связи с этим суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционным постановлением Верховного суда РБ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 28 июня текущего года», — говорится в сообщении инстанции.
Ранее градоначальника Советский райсуд отправил в СИЗО до 11 июля. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «превышение должностных полномочий». В отношении замначальника УЗИО Рушата Фазлиахметова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 июля. Также Советский районный суд удовлетворил ещё одно ходатайство следствия и избрал запрет определённых действий до 11 июля для директора санатория «Радуга» Алексея Силина.