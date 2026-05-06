Ремонт коллектора на правобережье Красноярска завершат до 31 мая 2026

«КрасКом» меняет 140 метров сетей водоотведения на улице Семафорной. Все необходимые трубы и комплектующие уже на площадке.

Для правобережья организовали временную схему: смонтировали четыре обводные линии общей длиной около километра, установили насосные агрегаты в колодцах выше по течению. Стоки перекачивают в обход повреждённого участка, поэтому жители получают воду и водоотведение без перебоев.

Сейчас на объекте монтируют технологическую камеру — в ней состыкуют новые стеклопластиковые трубы с существующими железобетонными.

Параллельно извлекают разрушенные фрагменты старых сетей и готовят траншею под основание. Подушка из нескольких слоёв песка и гравия потребует максимальной трамбовки: от качества этого этапа зависит стабильность коллектора под оживлённой магистралью и рядом с железной дорогой.

Контролировать уплотнение будут представители завода-изготовителя.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в начале апреля.

Тогда ввели режим угрозы ЧС ввели в районе Мичуринского моста на Семафорной в Красноярске. 9 апреля там провалился асфальт. Глубина дыры составила более 5 метров. Причиной обрушения проезжей части стал порыв одного из главных канализационных коллекторов правого берега.