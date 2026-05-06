25 уголовных дел завели на главу нижегородского ДУКа

Руководитель организации задолжал ресурсникам более 4,4 млн рублей и игнорировал предупреждения судебных приставов.

Дознаватели ГУФССП России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Главу организации обвиняют в злостном неисполнении судебных решений по 25 эпизодам преступной деятельности.

На исполнении в Приокском районном отделении находилось несколько производств на общую сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Несмотря на арест банковских счетов и официальные предупреждения от судебных приставов, руководство компании не предприняло попыток погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями.

В результате в отношении должностного лица было возбуждено дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что заведующую детсадом осудили за хищение более 1,2 млн рублей в Городце.