25 уголовных дел завели на главу нижегородского ДУКа

Дознаватели ГУФССП России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Главу организации обвиняют в злостном неисполнении судебных решений по 25 эпизодам преступной деятельности.
На исполнении в Приокском районном отделении находилось несколько производств на общую сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Несмотря на арест банковских счетов и официальные предупреждения от судебных приставов, руководство компании не предприняло попыток погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями.
В результате в отношении должностного лица было возбуждено дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
