В Волгограде семья разбившегося насмерть плотника взыскала с работодателя 3 млн

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал выплатить 3 миллиона рублей семье погибшего на работе плотника, признав факт трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, с января 2025 года Андрей В. работал плотником на строительстве жилого дома в Красноармейском районе без оформления трудового договора. В августе 2025 года он проводил демонтаж опалубки, когда произошел несчастный случай — мужчина упал с высоты 8 этажа и разбился насмерть.