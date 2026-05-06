Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде семья разбившегося насмерть плотника взыскала с работодателя 3 млн

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал выплатить 3 миллиона рублей семье.

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал выплатить 3 миллиона рублей семье погибшего на работе плотника, признав факт трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, с января 2025 года Андрей В. работал плотником на строительстве жилого дома в Красноармейском районе без оформления трудового договора. В августе 2025 года он проводил демонтаж опалубки, когда произошел несчастный случай — мужчина упал с высоты 8 этажа и разбился насмерть.

На суде было установлено, что плотник, несмотря на отсутствие договора, участвовал в производственном процессе в течение длительного времени. Так как факт наличия трудовых отношений был зафиксирован, суд удовлетворил требования вдовы погибшего, у которой осталось двое несовершеннолетних дочерей, о выплате компенсации морального вреда.

С ответчика — ИП Андреева Ю. — было взыскано по 1 миллиону рублей каждой из члена семьи.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше