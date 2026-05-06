Воронежские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувшего пенсионера

По данным полиции, 83-летнему пенсионеру позвонили неизвестные. Сначала злоумышленники представились врачами, затем сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и обвинили пожилого мужчину в финансировании терроризма. Для «проверки и декларирования» у него потребовали наличные.