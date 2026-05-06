Пробка образовалась на улице Белинского из-за неработающих светофоров

Пробка образовалась на улице Белинского в Нижнем Новгороде из-за неработающих светофоров. Речь идет об участке на перекрестке с улицей Ижорской, выяснил корреспондент сайта pravda-nn.ru.
По состоянию на 13.40, пробка растянулась на километр. Машины стоят в обе стороны в районе бывшего торгового центра «Этажи». Там же столкнулись две легковушки — BMW и «Лада Гранта».
Из-за чего светофоры отключили, неизвестно. Водителям стоит искать пути объезда.
