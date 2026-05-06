В Красноярске на территории СНТ «Победа» загорелась баня

Днем 6 мая в Красноярске на территории СНТ «Победа» сгорел банный комплекс «У Любани». В краевом МЧС уточнили, что пожар локализовали в 12:58. Площадь — 300 квадратных метров.
Столб черного дыма было видно из нескольких районов города. Спасатели добавили, что существовала угроза распространения огня из-за ветра.
Всего в тушении участвовали шесть единиц техники. Информации о погибших и пострадавших нет.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателю ведомства.
